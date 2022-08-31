«Краснодар» обыграл «Химки» в Кубке России, Волков оставил химчан в меньшинстве на 26-й

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в матче 1-го тура Пути РПЛ Группы А Фонбет Кубка России встречалась с «Краснодаром». Финальный свисток Антона Фролова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.
На 26-й минуте «Химки» остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник химчан Захар Волков. Через минуту счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов. Развил преимущество «быков» Ильзат Ахметов и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Краснодара».
Обслуживала матч «Химки» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогали ему Дмитрий Сафьян (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный судья — Анастасия Пустовойтова (Москва).
- 31 августа 2022
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:04
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:19
-
18:16
-
18:04
-
18:04
-
17:54
-
17:50
-
17:42
-
17:41
-
17:34
-
17:27