Арбитр верно удалил с поля Роберто Фернандеса в игре с «Нижним Новгородом»

Главный арбитр матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» Ян Бобровский верно удалил с поля защитника москвичей Роберто Фернандеса. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Решение мотивировано тем, что Фернандес задержал полузащитника «Пари НН» Милсона и сорвал перспективную атаку соперника. Комиссия поддержала решение судьи вынести второе предупреждение игроку «Динамо», за что он был удалён с поля. Также члены комиссии постановили, что Бобровский правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды Михаила Галактионова на 54-й минуте матча.

Матч закончился со счётом 2:2, после первого тайма подопечные Славиши Йокановича вели со счётом 2:0, однако не смогли удержать преимущество.