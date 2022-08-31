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Источник: Писарева уволят из «Химок» спустя месяц, Гогниев — главный кандидат на замену

Источник: Писарева уволят из «Химок» спустя месяц, Гогниев — главный кандидат на замену
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Главный тренер «Химок» Николай Писарев в ближайшее время будет уволен из подмосковной команды. Об этом сообщает «РБ Спорт». По сведениям источника, главным кандидатом на замену специалиста является экс-тренер «Алании» Спартак Гогниев.

53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа 2022 года. Под его руководством команда проиграла все четыре игры — три в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и одну в Фонбет Кубке России. Писарев занял вакантное место после увольнения Сергея Юрана.

41-летний Гогниев покинул «Аланию» в конце мая, он руководил командой с июля 2019 года. В настоящее время специалист находится без клуба.

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