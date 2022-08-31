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«Динамо» может пополнить капитан сборной Израиля Даса

«Динамо» может пополнить капитан сборной Израиля Даса
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Бывший защитник «Витесса» Элазар Даса может оказаться в московском «Динамо». Об этом сообщает ONE.

По информации источника, стороны ведут активные переговоры. Даса — капитан сборной Израиля. Он сыграл в составе национальной команды 48 матчей. Защитник провел последние три сезона в чемпионате Нидерландов. Он провел за «Витесс» 73 матча в национальном первенстве. В прошлом сезоне Деса сделал пять результативных передач в Эредивизии.

Вчера бело-голубые объявили о переходе уругвайского защитник «Насьоналя» Николаса Маричала. Напомним, ранее переход израильтянина Эдена Карцева в команду Славиши Йокановича сорвался. «Маккаби», за который ранее выступал Эден, сообщил, что руководство российского клуба не перечислило за игрока положенную сумму трансфера, и разорвал соглашение.

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