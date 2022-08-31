«Мужчины должны быть мужчинами». В «Иркутске» подтвердили отстранение игрока за маникюр
Поделиться
Пресс-служба футбольного клуба «Иркутск» отреагировала на информацию, что вратарь команды Никита Лобусов был отстранён за маникюр. Ранее футболист покрасил ногти в розовый цвет и сообщалось, что ему поставили ультиматум. Лобусов должен был убрать маникюр, иначе его отстраняют из команды.
Отстранение вратаря в «Иркутске» объяснили тем, что в «команде воспитывают мальчиков мужчинами».
20-летний Лобусов — воспитанник иркутского клуба «Байкал». В ФК «Иркутск» вратарь перешёл 27 мая 2022 года, но в официальных матчах за команду не выходил. С конца 2020 года по май нынешнего Никита находился без команды.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
Комментарии
- 31 августа 2022
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:04
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:38
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:19
-
18:16
-
18:04
-
18:04
-
17:54
-
17:50
-
17:42
-
17:41
-
17:34
-
17:27
Партнерский контент