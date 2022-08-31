«Мужчины должны быть мужчинами». В «Иркутске» подтвердили отстранение игрока за маникюр

Пресс-служба футбольного клуба «Иркутск» отреагировала на информацию, что вратарь команды Никита Лобусов был отстранён за маникюр. Ранее футболист покрасил ногти в розовый цвет и сообщалось, что ему поставили ультиматум. Лобусов должен был убрать маникюр, иначе его отстраняют из команды.

Отстранение вратаря в «Иркутске» объяснили тем, что в «команде воспитывают мальчиков мужчинами».

20-летний Лобусов — воспитанник иркутского клуба «Байкал». В ФК «Иркутск» вратарь перешёл 27 мая 2022 года, но в официальных матчах за команду не выходил. С конца 2020 года по май нынешнего Никита находился без команды.

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