«ПСЖ» и «Бенфика» достигли соглашения по переходу Дракслера

«ПСЖ» и «Бенфика» пришли к соглашению по переходу немецкого полузащитника Юлиана Дракслера. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, футболист перейдёт в португальский клуб на правах аренды.
По сведениям инсайдера, Дракслер уже находится в Португалии, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт с командой. «ПСЖ» надеется, что, кроме ухода немца в «Бенфику», этим же вечером защитник Лейвин Курзава отправится в аренду в лондонский «Фулхэм».
Напомним, Дракслер стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из немецкого «Вольфсбурга» за € 36 млн. В прошлом сезоне немецкий полузащитник в 24 матчах во всех турнирах отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника:
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