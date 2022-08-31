Защитник «Химок» Филин: как Писарев мог прощаться в раздевалке? Он в команде

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал слухи об отставке главного тренера подмосковного клуба Николая Писарева. Сегодня химчане проиграли «Краснодару» в первом матче Кубка России (0:2).

«Я из новостей что-то узнаю. Как он мог прощаться в раздевалке? Он в команде. Ничего не говорит. Готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Филина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

До Писарева подмосковную команду возглавлял Сергей Юран, который недавно не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Химки». Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели четыре поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.