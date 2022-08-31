Игрок ЦСКА Лукин: говорил Гайчу, что отдам ему такой пас. Он мастерски разобрался

Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин высказался о ходе матча с московским «Торпедо» в рамках 1-го тура Фонбет Кубка России, в котором победу одержали армейцы со счётом 2:0.



«Первый тайм был полностью под нашим контролем. Во втором тайме было волнами — то на наши ворота, то на их. Голевой пас? Увидел, отдал — Адольфо мастерски разобрался. На тренировках у нас часто с ним такие моменты, я ему говорил, что в игре так отдам», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В следующем матче турнира ЦСКА встретится с «Уралом». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Московское «Торпедо» отправится в гости к «Сочи. Матч состоится в этот же день, начало – в 15:00 мск.