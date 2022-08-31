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Защитник ЦСКА Лукин прокомментировал свой дебют за основную команду

Защитник ЦСКА Лукин прокомментировал свой дебют за основную команду
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Полузащитник ЦСКА Матвей Лукин после победы в матче с московским «Торпедо» в рамках 1-го тура Фонбет Кубка России со счётом 2:0 прокомментировал своё первое выступление за первую команду армейцев.

«Конечно, волновался. Кубковый матч — это немножко другое, можно сразу гол получить из-за ошибки, дебютный матч к тому же. Мне нравится новый формат Кубка, команды РПЛ. «Торпедо» хорошая команда, демонстрирует слаженную игру. Да, мы выиграли, но они показали хорошую игру. Не согласен, что они не уровень РПЛ», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

В следующем матче турнира ЦСКА встретится с «Уралом». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Московское «Торпедо» отправится в гости к «Сочи. Матч состоится в этот же день, начало – в 15:00 мск.

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