Гендиректор «Химок» Ульянов высказался о возможной отставке из клуба

Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов после матча 1-го тура Фонбет Кубка России с «Краснодаром», в котором его команда проиграла со счётом 2:0, прокомментировал информацию, что в ближайшее время его могут освободить от должности.



«Уберут ли меня? Как объявят мне, тогда и узнаете. Над любым человеком сгущаются тучи, только не над самыми главными. Результата нет — я тоже ответственный. Конечно, мы рассчитывали на лучший результат», — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после тренерской перестановки в начале августа, когда на смену Сергею Юрану пришёл Николай Писарев, «Химки» потерпели три поражения подряд в чемпионате и одну в Фонбет Кубке России. Подмосковный клуб занимает 11-е место Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом».