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Писарев заявил, что встретится с инвестором «Химок» Садыговым

Писарев заявил, что встретится с инвестором «Химок» Садыговым
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Главный тренер «Химок» Николай Писарев рассказал, что в скором времени встретится с инвестором подмосковного клуба Туфаном Садыговым. Ранее в СМИ появлялась информация, что руководство подмосковного клуба недовольно результатами красно-чёрных и всерьёз думает над сменой главного тренера.

«Как прошла встреча с Садыговым? Встреча будет. Что на ней будет? Дайте чуть-чуть прийти в себя после игры», — сказал Писарев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

До Писарева подмосковную команду возглавлял Сергей Юран, который недавно не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Химки». Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели четыре поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место в Российской Премьер-Лиге, набрав семь очков.

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