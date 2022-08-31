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«ПСЖ» отдал экс-игрока «Зенита» Паредеса в «Ювентус» на правах аренды

«ПСЖ» отдал экс-игрока «Зенита» Паредеса в «Ювентус» на правах аренды
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес перешёл в туринский «Ювентус» на правах аренды. Об этом парижский клуб сообщил на своей официальной странице в социальных сетях.

Как сообщается в анонсе, аренда будет действовать до конца сезона-2022/2023. Также у туринского клуба будет опция выкупа аргентинского футболиста в случае выполнения определённых условий во время выступления за команду.

Напомним, Паредес является воспитанником «Боки Хуниорс». Также аргентинский полузащитник выступал за «Кьево», «Рому», «Эмполи» и санкт-петербургский «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. В нынешнем сезоне футболист принял участие в трёх матчах чемпионата Франции и отдал одну результативную передачу. С 2017 года Паредес вызывается в сборную Аргентины.

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