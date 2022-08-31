В ЦСКА сообщили, что «Вест Хэм» не выполняет обязанности по платежам за Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что лондонский «Вест Хэм» не выполняет финансовые обязательства по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.



«Действительно так. «Вест Хэм», к сожалению, не выполняет свои обязанности. Достаточно большая сумма — около девяти миллионов евро. Конечно, все возможные способы мы задействуем. Мы надеемся найти компромиссный вариант с коллегами из «Вест Хэма». Необязательно CAS. Хочется верить, что до этого не дойдёт. Всё-таки это европейский футбол. Такие же обязанности есть у российских клубов, в том числе у ЦСКА, перед европейскими командами — это может привести к коллапсу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

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