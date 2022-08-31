«Пари НН» — «Локомотив»: гости пропустили второй гол
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Сегодня, 31 августа, проходит матч Кубка России между «Пари Нижний Новгород» и «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хозяева укрепили своё преимущество, сделав счёт 2:0. Голом отметился Виктор Александров. Николай Калинский с углового навесил во вратарскую, Александров опередил Станислава Магкеева и головой вколотил мяч под перекладину. Таким образом, игрок нижегородского клуба оформил дубль. Первый гол он забил на 10-й минуте.
До этого вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме получил травму. Вместо него на поле появился 23-летний Андрей Савин, для которого эта игра стала дебютной за основной состав железнодорожников.
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