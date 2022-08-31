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Бабаев предположил, что трансфер Роши станет последним для ЦСКА в летнее ТО

Бабаев предположил, что трансфер Роши станет последним для ЦСКА в летнее ТО
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб вряд ли подпишет других футболистов, кроме защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши.

«Будет ли кто-то, помимо Роши? Думаю, что нет. Последний трансфер? Возможно, да», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

27-летний Роша — воспитанник «Фламенго». За «Портимоненсе» футболист выступает с 2019 года. В 88 матчах за португальскую команду Роша забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение защитника с «Портимоненсе» истекает в конце нынешнего сезона.

В летнее трансферное окно в ЦСКА перешли Виктор Мендес, Саша Зделар, Мойзес (аренда) и Милан Гайич.

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