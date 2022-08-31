Бабаев: преждевременно говорить о переходе Роши в ЦСКА — не все формальности улажены

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал готовящийся трансфер защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши в стан команды Владимира Федотова.

«Давайте дождёмся завтрашнего дня — в таком случае официально сможем обсудить. Пока ещё не все формальности улажены. Преждевременно, мне кажется», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о трансфере Роши. В сезоне-2022/2023 бразильский футболист принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн.