Бабаев: преждевременно говорить о переходе Роши в ЦСКА — не все формальности улажены
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал готовящийся трансфер защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши в стан команды Владимира Федотова.
«Давайте дождёмся завтрашнего дня — в таком случае официально сможем обсудить. Пока ещё не все формальности улажены. Преждевременно, мне кажется», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры о трансфере Роши. В сезоне-2022/2023 бразильский футболист принял участие в двух матчах национального португальского первенства. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Рошу в € 1,5 млн.
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