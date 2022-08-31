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В ЦСКА положительно высказались об игре воспитанников клуба в новом сезоне

В ЦСКА положительно высказались об игре воспитанников клуба в новом сезоне
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выступления воспитанников московского клуба в текущем сезоне-2022/2023.

«Сейчас с Владимиром Валентиновичем и тренерским штабом общались по поводу молодых: они действительно радуют. Молодцы, что не боятся брать на себя ответственность. Надеюсь, у них большое будущее. Ждём возвращение в строй Егора Ушакова, чтобы впереди у него было много удачных матчей. Мы довольны, что такое количество молодых игроков появляется практически ежегодно в основной команде ЦСКА.

Ермаков уже в Питере сыграл и гол забил, к сожалению, отменённый. Насколько я могу судить, понятно, что решение за тренерским штабом, но ребятам достаточно много возможностей даётся себя проявить, в том числе в матчах чемпионата», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

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