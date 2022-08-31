В ЦСКА положительно высказались об игре воспитанников клуба в новом сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выступления воспитанников московского клуба в текущем сезоне-2022/2023.
«Сейчас с Владимиром Валентиновичем и тренерским штабом общались по поводу молодых: они действительно радуют. Молодцы, что не боятся брать на себя ответственность. Надеюсь, у них большое будущее. Ждём возвращение в строй Егора Ушакова, чтобы впереди у него было много удачных матчей. Мы довольны, что такое количество молодых игроков появляется практически ежегодно в основной команде ЦСКА.
Ермаков уже в Питере сыграл и гол забил, к сожалению, отменённый. Насколько я могу судить, понятно, что решение за тренерским штабом, но ребятам достаточно много возможностей даётся себя проявить, в том числе в матчах чемпионата», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
- 31 августа 2022
-
21:05
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:44
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:14
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:55
-
19:55
-
19:51
-
19:51
-
19:44
-
19:42
-
19:40
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:26
-
19:25
-
19:23
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:19
-
19:16