Нападающий ЦСКА Гайч прокомментировал гол в ворота «Торпедо» в Кубке России

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оценил свой гол в ворота «Торпедо» в матче Кубка России.

«Мы прекрасно понимали, что у «Торпедо» будут эти зоны и пространство, которыми стоит воспользоваться. Это была конкретная передача, которой я воспользовался, побежав вперёд, поборолся за мяч и сумел воплотить в гол», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

В дебюте встречи отличились номинальные гости – на 14-й минуте голом отметился полузащитник Никита Ермаков. На 68-й минуте армейцы сумели укрепить своё преимущество благодаря голу Адольфо Гайча.

В следующем матче турнира ЦСКА встретится с «Уралом». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Московское «Торпедо» отправится в гости к «Сочи. Матч состоится в этот же день, начало – в 15:00 мск.