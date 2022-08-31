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«Зенит» — «Факел» 2:0, результат матча 1-го тура Пути РПЛ Кубка России 31 августа 2022 года

«Зенит» уверенно обыграл «Факел» в матче Кубка России
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Сегодня, 31 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» сыграл с «Факелом» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы B Фонбет Кубка России. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча закончилась уверенной победой домашней команды со счётом 2:0.

На 23-й минуте счёт в матче открыл Матео Кассьерра: Бакаеву дали подготовить удар с левой от радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Кассьерры залетел в сетку ворот! На 33-й минуте Кассьерра оформил дубль и принёс своей команде победу.

Обслуживала матч «Зенит» — «Факел» судейская бригада во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему Владимир Миневич (Смоленск) и Хамид Талаев (Грозный). Резервный арбитр: Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч проходил без использования системы VAR из-за «плотного календаря внутренних соревнований, который не даёт возможности разнести матчи на несколько дней». Cистема будет или была задействована на четырёх других матчах Фонбет Кубка России.

Фонбет Кубок России. Группа B
31 августа 2022, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Кассьерра – 23'   2:0 Кассьерра – 34'
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