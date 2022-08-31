«Арсенал» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч 5-го тура АПЛ

Стали известны составы на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Арсенал» примет «Астон Виллу». Игра состоится сегодня, 31 августа, на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.
«Арсенал»: Аарон Рамсдейл — Бен Уайт, Вильям Салиба, Габриэл Магальянс, Киран Тирни — Гранит Джака, Альберт Локонга, Букайо Сака, Мартин Эдегор — Габриэл Мартинелли, Габриэл Жезус.
«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес — Мэтти Кэш, Эзри Конса, Тайрон Мингз, Лука Дин — Джон Макгинн, Бубакар Камара, Джейкоб Рэмси, Эмилиано Буэндия, Леон Бэйли — Олли Уоткинс.
На данный момент «Арсенал» является лидером чемпионата – у подопечных Микеля Артеты 12 очков после четырёх проведённых туров. «Астон Вилла» сумела набрать лишь три очка по итогам четырёх туров. Команда Стивена Джеррарда занимает 16-е место турнирной таблицы.
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