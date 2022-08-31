«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ

Стали известные стартовые составы на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест». Игра состоится сегодня, 31 августа, на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:30 мск.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Кайл Уолкер, Джон Стоунз, Рубен Диаш, Жоау Канселу — Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Фил Фоден — Хулиан Альварес, Эрлинг Холанд.

«Ноттингем Форест»: Дин Хендерсон — Джо Уорролл, Скотт Маккенна, Неко Уильямс — Шейку Куйяте, Райан Йейтс, Льюис О'Брайен, Ренан Лоди, Морган Гиббз-Уайт, Ремо Фройлер — Бреннан Джонсон.

«Манчестер Сити» находится на втором месте турнирной таблицы, набрав 10 очков в четырёх предыдущих встречах. «Ноттингем Форест» занимает 14-ю строчку – у команды только четыре очка по итогам четырёх туров АПЛ.