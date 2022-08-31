«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Удинезе» в матче Серии А

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине «Удинезе» в рамках 4-го тура итальянской Серии А играл с «Фиорентиной». Встреча завершилась победой домашней команды с минимальным счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 17-й минуте забил Бету с передачи Жерара Деулофеу. Для «Фиорентины» этот матч стал первым без российского нападающего Александра Кокорина, который отправился на правах аренды в греческий «Арис».

«Удинезе» набрал семь очков и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Фиорентина» с пятью очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Удинезе» сыграет дома с возглавляющей турнирную таблицу Серии А «Ромой», а «Фиорентина» встретится на домашней арене с «Ювентусом».