«Лацио» на 90+2-й минуте упустил победу над «Сампдорией» в матче Серии А
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Сегодня, 31 августа, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А. Местная «Сампдория» встречалась с «Лацио». Финальный свисток судьи Джанлуки Аурельяно зафиксировал ничейный результат — 1:1.
Счёт в матче на 21-й минуте с передачи Сергея Милинковича-Савича забил Чиро Иммобиле. На 90+2-й минуте Маноло Габбьядини принёс «Сампдории» ничью.
Ничья позволила «Лацио» набрать восемь очков и догнать по этому показателю «Милан», но россонери располагаются выше за счёт лучших дополнительный показателей. «Сампдория» с двумя очками поднялась на 16-ю позицию.
В следующем туре «Лацио» сыграет дома в Риме с «Наполи», а «Сампдория» отправится на выезд, где встретится с «Вероной».
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