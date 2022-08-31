Федотов оценил выступление Адольфо Гайча

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил выступление нападающего красно-синих Адольфо Гайча. Аргентинский форвард отметился голом в матче Кубка России с «Торпедо».

«Мы радуемся этой победе. Но тренер, наверное, никогда не бывает полностью доволен. «Ливерпуль» в последнем матче победил 9:0, и там Клопп нашел изъяны. Всегда есть элементы по прессингу, обороне и по психологическим моментам. Когда мы ведём в счете, упускаем нити игры и начинаем играть авантюрно. Здесь, безусловно, есть где покопаться.

Гайч совершенно не имел игровой практики, но зато было огромнейшее желание показать себя и забить гол. Когда он появился в Ростове на поле, то в его моменте можно было сделать передачу, и мы бы тогда открыли счёт. Но у него большое желание, сложно его за это винить. Футбол — коллективный вид спорта, ошибок не прощает. А реализация и равновесие приходят с уверенностью, с большим игровым временем. Это приобретается на футбольном поле, по-другому не бывает. Но он показал объём, старание», — цитирует Федотова пресс-служба московского клуба.