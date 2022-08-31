Игрок «Факела» Квеквескири объяснил, почему клуб не может одержать победу в новом сезоне
Поделиться
Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, что отсутствие побед в нынешнем сезоне давит на игроков воронежской команды.
«Почему пропускаем голы? Психология, неуверенность в своих силах. Нельзя настраиваться так, что ты проиграешь. Понятно, «Зенит» — чемпион, большая команда, но мы тоже футболисты. В первую очередь надо уважать себя, выходить и играть в футбол, а не просто так думать, что заранее кому-то проиграешь. Это психология. У нас нет ни одной победы, на нас это очень давит. Нужно выиграть, чтобы раскованнее играть в футбол», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
Комментарии
- 31 августа 2022
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:54
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:05
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:44
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:24
Партнерский контент