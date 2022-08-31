Игрок «Факела» Квеквескири объяснил, почему клуб не может одержать победу в новом сезоне

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал, что отсутствие побед в нынешнем сезоне давит на игроков воронежской команды.

«Почему пропускаем голы? Психология, неуверенность в своих силах. Нельзя настраиваться так, что ты проиграешь. Понятно, «Зенит» — чемпион, большая команда, но мы тоже футболисты. В первую очередь надо уважать себя, выходить и играть в футбол, а не просто так думать, что заранее кому-то проиграешь. Это психология. У нас нет ни одной победы, на нас это очень давит. Нужно выиграть, чтобы раскованнее играть в футбол», — передаёт слова Квеквескири корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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