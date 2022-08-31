Андрей Мостовой сравнил новый формат Кубка России с Лигой чемпионов

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой после победы своей команды над «Факелом» со счётом 2:0 в рамках Фонбет Кубка России прокомментировал новый формат турнира, в котором представителей Российской Премьер-Лиги разбили по группам.



«Что касается нового формата Кубка, всё привычно, как в Лиге чемпионов. Чем больше игр, тем лучше. Для нас это самое лучшее, что может быть. Главный матч недели — в воскресенье? Сейчас был главный матч. Надо было начать с победы в Кубке», — передаёт слова Мостового корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В нынешнем сезоне розыгрыш Кубка России пройдёт в два этапа. Первый состоится с августа по декабрь, второй — с февраля по май. Финальная встреча состоится в июне 2023 года. Турнирная система на стадии плей-офф основана на принципе выбывания после двух поражений (Double Elimination).