Победа «Амкала» над «Тверью» — в видеообзоре матча Кубка России

Сегодня, 31 августа, состоялся матч стадии 1/128 финала Кубка России по футболу, в котором сошлись «Тверь» и «Амкал». Встреча прошла на поле стадиона «Зоркий» в Красногорске. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Владимиром Сельдяковым из Балашихи. Встреча завершилась победой «Амкала» со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин. Он воспользовался результативной передачей от полузащитника Михаила Прокопьева. После этого «Тверь» пыталась исправить положение, но так и не смогла забить ответный мяч. Встреча завершилась со счётом 1:0.



Эта победа вывела «Амкал» в 1/64 финала Кубка России по футболу. Напомним, накануне команда 2DROTS покинула розыгрыш.