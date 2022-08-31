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В «Химках» сообщили об увольнении Писарева. Новым главным тренером станет Гогниев

В «Химках» сообщили об увольнении Писарева. Новым главным тренером станет Гогниев
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Член наблюдательного совета «Химок» и депутат Роман Терюшков сообщил об увольнении главного тренера команды Николая Писарева и назначении Спартака Гогниева на освободившуюся должность.

«Приняли решение прекратить сотрудничество с Николаем Николаевичем Писаревым и его тренерским штабом. С завтрашнего дня команду примет и будет готовить к выезду в «Оренбург» новый главный тренер — Спартак Гогниев», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомнив, Писарев был назначен в начале августа после увольнения Сергея Юрана. На данный момент подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков. Также команда потерпела поражение в матче Фонбет Кубка России с «Краснодаром» со счётом 2:0.

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