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Тренер «Торпедо» Савичев: второй тайм с ЦСКА можно записать в актив

Тренер «Торпедо» Савичев: второй тайм с ЦСКА можно записать в актив
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Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России с ЦСКА (0:2).

«Если бы не пропустили, то могли бы рассчитывать на большее, но мы потеряли концентрацию. При счете 0:2 не опустили руки, парни — молодцы. Второй тайм можно записать в актив», — цитирует Савичева пресс-служба автозаводцев.

В дебюте встречи отличились номинальные гости – на 14-й минуте голом отметился полузащитник Никита Ермаков. На 68-й минуте армейцы сумели укрепить своё преимущество благодаря голу Адольфо Гайча. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе армейцев со счётом 2:0. В следующем матче турнира ЦСКА встретится с «Уралом».

Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Торпедо» — ЦСКА.

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