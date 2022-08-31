Эрлинг Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных играх в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд по забитым голам в первых пяти матчах, проведённых в рамках английской Премьер-лиги. Как сообщает Opta Sport, норвежец сумел побить достижение Микки Куинна и Серхио Агуэро, у которых было по восемь голов.



Такого достижения удалось добиться благодаря хет-трику в матче 5-го тура АПЛ, в котором «горожане» дома принимают «Ноттингем Форест». Норвежец сумел отличиться тремя голами уже в первом тайме, оформив забитые мячи на 12-й, 23-й и 38-й минутах соответственно.



Напомним, нападающий Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. За пять неполных встреч в английской Премьер-лиге норвежец смог забить уже девять голов и отдать одну голевую передачу.