Эрлинг Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных играх в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд побил рекорд по забитым голам в первых пяти матчах, проведённых в рамках английской Премьер-лиги. Как сообщает Opta Sport, норвежец сумел побить достижение Микки Куинна и Серхио Агуэро, у которых было по восемь голов.
Такого достижения удалось добиться благодаря хет-трику в матче 5-го тура АПЛ, в котором «горожане» дома принимают «Ноттингем Форест». Норвежец сумел отличиться тремя голами уже в первом тайме, оформив забитые мячи на 12-й, 23-й и 38-й минутах соответственно.
Напомним, нападающий Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. За пять неполных встреч в английской Премьер-лиге норвежец смог забить уже девять голов и отдать одну голевую передачу.
- 31 августа 2022
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