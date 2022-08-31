Матч «Ростов» — «Динамо» посетили 28 913 зрителей, игру дончан с ЦСКА в РПЛ — 8916
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Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ростов Арена» местный «Ростов» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы C Фонбет Кубка России играет с московским «Динамо». Стартовый свисток арбитра Владимира Москалёва прозвучал в 21:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Эту игру посетили 28 913 зрителей.
28 августа «Ростов» на своём поле встречался с ЦСКА в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Игра закончились ничьей и собрала на трибунах 8916 зрителей. Отметим, что для посещения матчей чемпионата России нужна карта болельщика (Fan ID). На играх Фонбет Кубка России она потребуется лишь для посещения финального матча.
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