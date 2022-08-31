Габриэл Жезус побил рекорд «Арсенала» по голевым действиям в пяти дебютных встречах

Нападающий «Арсенала» Габриэл Жесус побил рекорд команды по голевым действиям в первых пяти встречах в футболке клуба в рамках английской Премьер-лиги. Как сообщает Opta Sport, бразилец совершил шесть результативных действий, чем побил рекорд Месута Озила, который смог оформить пять голевых действий в своих первых играх за команду.



Памятное событие случилось в рамках матча 5-го тура с «Астон Виллой». В домашней игре на стадионе «Этихад» Жезус на 30-й минуте смог отличиться забитым голом и вывести свою команду вперёд.



Напомним, Габриэл Жесус перешёл в «Арсенал» этим летом из «Манчестер Сити». За пять неполных встреч бразилец сумел отличиться тремя голами и тремя голевыми передачами.

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