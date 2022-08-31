Дубль Кассьерры и дебют вратаря Ивана — в видеообзоре матча «Зенит» — «Факел»

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» сыграл с «Факелом» в рамках 1-го тура Пути РПЛ Группы B Фонбет Кубка России. Встреча закончилась уверенной победой домашней команды со счётом 2:0.
На 23-й минуте счёт в матче открыл Матео Кассьерра: Бакаеву дали подготовить удар с левой от радиуса штрафной — мяч рикошетом от ноги Кассьерры залетел в сетку ворот! На 33-й минуте Кассьерра оформил дубль и принёс своей команде победу.
Обслуживала матч «Зенит» — «Факел» судейская бригада во главе с Алексеем Амелиным из Тулы. Помогали ему Владимир Миневич (Смоленск) и Хамид Талаев (Грозный). Резервный арбитр – Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Матч проходил без использования системы VAR из-за «плотного календаря внутренних соревнований, который не даёт возможности разнести матчи на несколько дней». Cистема будет или была задействована на четырёх других матчах Фонбет Кубка России.
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