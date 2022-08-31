«Монако» проиграл «Труа». Головин не отметился результативными действиями

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 5-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Труа». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако, победу одержали гости со счётом 4:2.

На 10-й минуте счёт в игре открыл Гильермо Марипан, ему ассистировал Такуми Минамино. Позже Флорьян Тардье реализовал пенальти, восстановив равенство на табло. В конце первого тайма Вильсон Одобер вывел гостей вперёд, Мама Бальде отдал ему голевую передачу.

В начале второго тайма Бальде сам отправил мяч в сетку ворот соперника. На 63-й минуте игрок монегасков Юссуф Фофана с передачи Акселя Дисаси сократил отставание в счёте. Йоанн Сальмье установил итоговый счёт в матче.

Российский полузащитник Александр Головин появился на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.