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«Монако» проиграл «Труа». Головин не отметился результативными действиями

«Монако» проиграл «Труа». Головин не отметился результативными действиями
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Сегодня, 31 августа, состоялся матч 5-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Труа». Команды играли на стадионе «Луи II» в Монако, победу одержали гости со счётом 4:2.

На 10-й минуте счёт в игре открыл Гильермо Марипан, ему ассистировал Такуми Минамино. Позже Флорьян Тардье реализовал пенальти, восстановив равенство на табло. В конце первого тайма Вильсон Одобер вывел гостей вперёд, Мама Бальде отдал ему голевую передачу.

В начале второго тайма Бальде сам отправил мяч в сетку ворот соперника. На 63-й минуте игрок монегасков Юссуф Фофана с передачи Акселя Дисаси сократил отставание в счёте. Йоанн Сальмье установил итоговый счёт в матче.

Российский полузащитник Александр Головин появился на поле после перерыва и не отметился результативными действиями.

Франция - Лига 1. 5-й тур
31 августа 2022, среда. 20:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 4
Труа
Труа
1:0 Марипан – 10'   1:1 Тардье – 22' (пен)   1:2 Одобер – 45+3'   1:3 Бальде – 48'   2:3 Фофана – 63'   2:4 Сальмье – 78'
Удаления: Марипан – 44' / нет
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