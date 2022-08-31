Женский Евро посмотрели 365 млн человек по всему миру — в два раза больше, чем прошлый

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил статистические данные по просмотру и посещаемости матчей женского чемпионата Европы, который проходил в июле в Англии. Победительницей турнира стали его хозяйки — футболистки сборной Англии.
Трансляция матчей Евро-2022 собрала у экранов 365 млн человек — это самый просматриваемый женский чемпионат Европы за всю историю. В 2017-м за турниром наблюдали 178 млн зрителей, в 2013-м — 116 млн. Финальный матч между Англией и Германией посмотрели 50 млн человек. Пять лет назад эта цифра составила 15 млн.
Финальный матч между Англией и Германией на «Уэмбли» также установил рекорд посещаемости (87 192) для игр чемпионата Европы не только среди женщин, но и мужчин. Всего матчи Евро-2022 посетили 574 875 человек. В Нидерландах в 2017 году эта цифра составила 240 055.
Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками. Видеоролик:
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