Арбитр матча «Тверь» — «Амкал» отреагировал на оскорбления от футболиста

Главный судья матча 1/128 финала Фонбет Кубка России между «Тверью» и «Амкалом» (0:1) Владимир Сельдяков высказался о словах, которые произнёс в его адрес полузащитник домашней команды Камиль Закиров.
«Прекрасно понимали, что это игра повышенной сложности из-за внимания, которое к ней было приковано. Руководители готовили нас к этому, нам важно было отработать без ошибок. Всё, что было — это эмоции молодых ребят. Не было оскорбления в том понимании, которое мы знаем. Знаю и руководство, и главного тренера «Твери». Это порядочные люди. Знаю, что они воспитывают ребят. Ничего криминального в произошедшем не вижу.
Бывают оскорбления, которые мы как профессионалы не должны пропускать. Но здесь всё было, скорее, неакцентированно. Арбитры не всё должны слышать. Если все слышать, можно с ума сойти. Могут проскакивать определённые слова… Но конкретно в том случае нецензурной брани в адрес судей не было», — приводит слова Сельдякова «РБ Спорт».
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