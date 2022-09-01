Арбитр матча «Тверь» — «Амкал» отреагировал на оскорбления от футболиста

Главный судья матча 1/128 финала Фонбет Кубка России между «Тверью» и «Амкалом» (0:1) Владимир Сельдяков высказался о словах, которые произнёс в его адрес полузащитник домашней команды Камиль Закиров.

«Прекрасно понимали, что это игра повыш­енной сложности из-за внимания, которое к ней было приковано. Руководители готов­или нас к этому, нам важно было отработа­ть без ошибок. Всё, что было — это эмоции молодых ребят. Не было оскорбления в том понимании, ко­торое мы знаем. Знаю и руководство, и гл­авного тренера «Твер­и». Это порядочные люди. Знаю, что они воспитывают ребят. Ни­чего криминального в произошедшем не виж­у.



Бывают оскорбления, которые мы как пр­офессионалы не долж­ны пропускать. Но зд­есь всё было, скорее, неакцентированно. Ар­битры не всё должны слышать. Если все сл­ышать, можно с ума сойти. Могут проскакивать определённые сл­ова… Но конкретно в том случае нецензурной брани в адрес суд­ей не было», — приводит слова Сельдякова «РБ Спорт».

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