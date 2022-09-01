Карпин: со второго тайма в игре с «Динамо» всё сломалось

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу своей команды в Кубке России в игре с «Динамо». Нападающий дончан Егор Голенков оформил дубль.
«Игра понравилось. Во втором тайме я не получал абсолютно удовольствия. Два абсолютно разных тайма с нашей стороны. С чем это связано, будем разбираться. Из-за нас только или из-за того, что по-другому «Динамо» себя вело. Но первый тайм, да. Со второго тайма всё сломалось.
Не знаю, насколько было рискованно выпустить Медведева. Делали, пытались делать. Естественно, определённые риски есть всегда: и с Песьяковым, и с любым вратарём — разыгрывать так. Но мы к этому готовы, готовимся и футболисты знают, что это, так скажем, моя просьба, требование — как угодно называйте. Всё может быть, это футбол», — цитирует Карпина пресс-служба дончан.
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