Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Холанд стал седьмым игроком в АПЛ, кому удалось оформить хет-трик в двух матчах подряд

Холанд стал седьмым игроком в АПЛ, кому удалось оформить хет-трик в двух матчах подряд
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал седьмым игроком в истории английской Премьер-лиги, кому удалось оформить два хет-трика в двух матчах чемпионата подряд. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Войти в список лучших форварду удалось благодаря игре с «Ноттингем Форест» в рамках 5-го тура АПЛ. Забить три гола в ворота соперника Холанд сумел уже в первом тайме, отличившись на 12-й, 23-й и 38-й минутах соответственно.

Кроме Эрлинга Холанда, в списке бомбардиров с этим достижением также присутствуют: Лес Фердинанд, Иан Райт, Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Уэйн Руни и Гарри Кейн, который смог дважды забить два хет-трика подряд.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Эрлинг Холанд побил рекорд по забитым мячам в пяти дебютных играх в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022