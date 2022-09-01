Холанд стал седьмым игроком в АПЛ, кому удалось оформить хет-трик в двух матчах подряд
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал седьмым игроком в истории английской Премьер-лиги, кому удалось оформить два хет-трика в двух матчах чемпионата подряд. Об этом сообщает статистический портал Squawka.
Войти в список лучших форварду удалось благодаря игре с «Ноттингем Форест» в рамках 5-го тура АПЛ. Забить три гола в ворота соперника Холанд сумел уже в первом тайме, отличившись на 12-й, 23-й и 38-й минутах соответственно.
Кроме Эрлинга Холанда, в списке бомбардиров с этим достижением также присутствуют: Лес Фердинанд, Иан Райт, Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Уэйн Руни и Гарри Кейн, который смог дважды забить два хет-трика подряд.
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