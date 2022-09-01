Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» в игре с «Ростовом»
Поделиться
Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России с «Ростовом» со счётом 0:2.
«В первые 45 минут «Ростов» был сильнее, быстрее и создавал нам много проблем. Во второй половине мы стали играть лучше, создавали моменты, лучше боролись, но соперник здорово действовал в обороне. К сожалению, наших усилий не хватило, чтобы спасти игру.
Мы снова пропустили со стандарта. В этом моменте была потеря концентрации. Но я всегда стараюсь искать какие-то позитивные моменты. Сегодня три футболиста дебютировали в основной команде и впервые попробовали свои силы на таком уровне на глазах у 20 с лишним тысяч зрителей», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.
Новость по темеКарпин: со второго тайма в игре с «Динамо» всё сломалось
Комментарии
- 1 сентября 2022
-
01:38
-
01:27
-
01:18
-
00:54
-
00:38
-
00:37
-
00:30
-
00:24
-
00:19
-
00:10
-
00:00
-
00:00
- 31 августа 2022
-
23:45
-
23:41
-
23:23
-
23:21
-
23:20
-
23:12
-
23:10
-
23:01
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:05
Партнерский контент