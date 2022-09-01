Йоканович прокомментировал поражение «Динамо» в игре с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России с «Ростовом» со счётом 0:2.

«В первые 45 минут «Ростов» был сильнее, быстрее и создавал нам много проблем. Во второй половине мы стали играть лучше, создавали моменты, лучше боролись, но соперник здорово действовал в обороне. К сожалению, наших усилий не хватило, чтобы спасти игру.

Мы снова пропустили со стандарта. В этом моменте была потеря концентрации. Но я всегда стараюсь искать какие-то позитивные моменты. Сегодня три футболиста дебютировали в основной команде и впервые попробовали свои силы на таком уровне на глазах у 20 с лишним тысяч зрителей», — цитирует Йокановича пресс-служба бело-голубых.