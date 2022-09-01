Гвардиола — о Холанде: чем лучше «Ман Сити» играет, тем больше у него шансов забить

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча с «Ноттингем Форест» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги прокомментировал игру своего нападающего Эрлинга Холанда, который оформил хет-трик в этой встрече.



«То, что Холанд делал в Норвегии, Австрии, Германии, он начал делать здесь. Он талантлив, мы это знали и сегодня видели его и Хулиана Альвареса. У нас есть два невероятных нападающих с невероятным чутьём забивать голы.



Я думаю, что Холанд хочет выиграть титулы. Если рекорды и голы помогут в этом, то хорошо. Рекорды и голы не приносят титулов, я думаю, он хочет быть частью этого. Чем лучше мы играем, тем больше у него шансов забивать голы», — цитирует Гвардиолу официальная страница «горожан» в социальных сетях.

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