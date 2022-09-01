Йоканович высказался о конкуренции Шунина и Лещука

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович высказался о конкуренции голкиперов в команде. В матче Кубка России с «Ростовом» ворота бело-голубых защищал Игорь Лещук. В прошлом сезоне Лещук также играл за москвичей в Кубке, а Антон Шунин выходил на поле в Российской Премьер-Лиге.

«Нечасто такое бывает, что в одной игре дебютируют сразу три молодых футболиста. Понятно, что им было непросто в игре против такой мастеровитой команды. Конечно, они могут играть лучше, но главное, что мы посмотрели их в деле и получили важную информацию, которая поможет нам развивать их дальше. Вполне возможно, если бы следующая игра у нас была не в субботу, а в понедельник, то мы бы выбрали другой состав, но сегодня мы решили дать игровую практику именно этим футболистам.

У нас очень высококвалифицированные голкиперы. Антон Шунин выступает в чемпионате, а на Кубок мы решили поставить Игоря. Сегодня, особенно в первом тайме, у него было много работы, и со многими моментами он справился. Я знаю, что он опытный и сильный игрок», — цитирует Йокановича пресс-служба клуба.