Тен Хаг: Роналду рад остаться в «Манчестер Юнайтед», иначе его бы здесь не было

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о том, что форвард Криштиану Роналду останется в команде.
«Мы на одной волне. Роналду рад остаться, иначе его бы здесь не было. С самого начала мы сказали, что планировали будущее с Роналду, мы довольны им, он счастлив быть здесь, и мы хотим вместе сделать сезон успешным. Понятно, что мы усилили состав. Как тренер, вы всегда хотите большего, и то, что я требую от своих игроков, я также должен показать. Я всегда хочу максимизировать, но в определённый момент вы должны быть удовлетворены тем, что есть. Речь идёт также о развитии команды, отдельных личностей, чтобы сделать команду сильнее и стабильнее, чтобы повысить качество. Это то, над чем мы должны работать сейчас», — приводит слова Тен Хага Sky Sports.
Ранее тен Хаг сообщил, что Роналду останется в команде как минимум до зимней паузы.
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