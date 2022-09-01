«Хотели, но не удалось». Циннбауэр – о поражении «Локомотива» от «Нижнего Новгорода»

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался о неудачном старте команды в новом розыгрыше Кубка России.
«В первом тайме мы играли неплохо, контролировали игру. Затем у команды соперника появился шанс использовать стандарт, и им удалось свой момент реализовать. Наши ребята сразу и большими силами пошли вперёд, хотели отыграться, но не удалось. Второй гол «Нижнего Новгорода» также получился со стандарта. К сожалению, мы не очень хорошо разобрались в том эпизоде, как следует не сыграли по соперникам, у нас образовались свободные зоны, и хозяева этим воспользовались», – приводит слова Циннбауэра официальный сайт железнодорожников.
31 августа «Нижний Новгород» дома одержал победу над «Локомотивом» со счётом 2:0. По голу в каждом тайме забил защитник Виктор Александров.
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