Иван Куарежма разобрал все свои спасения в дебютном матче за «Зенит»

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма разобрал все свои удачные моменты в первом матче за сине-бело-голубых. Голкипер дебютировал в кубковой игре с «Факелом».
«Я всегда говорю, что для нас, вратарей, не бывает простых мячей, всегда надо быть готовым. В первом тайме действительно был неприятный удар, потому что там было скопление игроков, мяч полетел низко и нужно было сложиться, чтобы достать его. Неплохое вышло спасение! Во втором тайме был дальний удар, с дистанции. Как я уже сказал, счастлив, что смог помочь своей игрой, и еще раз благодарю всю команду за веру в меня. Продолжу работать, чтобы быть готовым к новым вызовам», – приводит слова Ивана пресс-служба команды.
31 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу над «Факелом» со счётом 2:0. Два гола в первом тайме забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
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