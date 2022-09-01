Иван Куарежма: я был уверен в нашей победе над «Факелом»

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма заявил, что перед матчем был уверен в победе над «Факелом».
«Перед игрой я был возбужден и немного взволнован, и это нормально накануне дебюта. Одновременно с этим я был счастлив, что получил свой шанс, и был уверен в нашей победе. Знал, что выложусь на полную, чтобы сохранить ворота за моей спиной в неприкосновенности. Так и получилось! Очень рад и благодарю тренерский штаб и всех партнеров по команде за доверие и предоставленную возможность. Буду делать все, что от меня требуется, чтобы как можно скорее получить следующий шанс», – приводит слова Ивана пресс-служба команды.
31 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу над «Факелом» со счётом 2:0. Два гола в первом тайме забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра.
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