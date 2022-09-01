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Гейе покинул «ПСЖ» и перешёл в «Эвертон»

Гейе покинул «ПСЖ» и перешёл в «Эвертон»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе продолжит карьеру в «Эвертоне» сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Отмечается, что контракт с футболистом будет подписан в ближайшее время.

Ранее игрок уже защищал цвета «ирисок». Гейе перешёл в «Эвертон» из «Астон Виллы» летом 2016 года после вылета последней из высшего дивизиона чемпионата Англии в Чемпионшип. За это время в составе ливерпульской команды он провёл 108 матчей во всех турнирах на клубном уровне, где отметился четырьмя забитыми мячами.

В минувшем сезоне Лиги 1 Идрисса провёл 26 игр, забил три гола и сделал одну результативную передачу. В текущем сезоне футболист не появлялся на поле.

Сенегальский хавбек «ПСЖ» в настоящее время оценивается в € 12 млн.

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