Никита Ермаков забил дебютный мяч за ЦСКА

В матче Кубка России по футболу между ЦСКА и «Торпедо» первый мяч «армейцев» забил полузащитник Никита Ермаков. Для него этот гол стал первым на взрослом уровне.



Молодой футболист с сезона-2022/2023 активно привлекается к основному составу. 19-летний полузащитник выходил на поле в составе ЦСКА во всех семи проведённых турах Российской Премьер-Лиги. Суммарно игрок провёл на поле 87 минут в РПЛ. В матче с «Торпедо» Никита Ермаков вышел на поле в основном составе и отметился забитым голом. Ранее у него вообще не было результативных действий за взрослую команду.



Вчера, 31 августа, в матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 ЦСКА встретился с «Торпедо». Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. В следующем матче турнира ЦСКА встретится с «Уралом». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

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