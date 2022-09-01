Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Ермаков забил дебютный мяч за ЦСКА

Никита Ермаков забил дебютный мяч за ЦСКА
Комментарии

В матче Кубка России по футболу между ЦСКА и «Торпедо» первый мяч «армейцев» забил полузащитник Никита Ермаков. Для него этот гол стал первым на взрослом уровне.

Молодой футболист с сезона-2022/2023 активно привлекается к основному составу. 19-летний полузащитник выходил на поле в составе ЦСКА во всех семи проведённых турах Российской Премьер-Лиги. Суммарно игрок провёл на поле 87 минут в РПЛ. В матче с «Торпедо» Никита Ермаков вышел на поле в основном составе и отметился забитым голом. Ранее у него вообще не было результативных действий за взрослую команду.

Вчера, 31 августа, в матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 ЦСКА встретился с «Торпедо». Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. В следующем матче турнира ЦСКА встретится с «Уралом». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск.

Новость по теме
ЦСКА уверенно обыграл московское «Торпедо» в матче 1-го тура Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022