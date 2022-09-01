Зделар: чемпионство ЦСКА? Не нужно говорить громких слов

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался после победы армейской команды в матче Кубка России с «Торпедо». Также новичок красно-синих ответил на вопрос о возможном чемпионстве ЦСКА, призвав не говорить громких слов.
«Игра против «Торпедо» получилась хорошей, мы провели достаточно хороший матч, забили два мяча. Было важно начать с победы в Кубке России.
Что касается возможного чемпионства ЦСКА в этом сезоне, не нужно сейчас говорить громких слов. Наша задача — выигрывать, много работать, и все будет хорошо. Мы готовы к этому», — приводит слова Зделара «РБ Спорт».
Напомним, ЦСКА набрал 14 очков за 7 туров и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 4 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
- 1 сентября 2022
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