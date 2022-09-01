Новичок «Торпедо» Ле Таллек рассказал, почему принял решение вернуться в Россию

Новичок «Торпедо» Дамьен Ле Таллек объяснил, почему решил вернуться в Россию. Ранее он выступал за «Мордовию». Ле Таллек является уроженцем Франции, но у него есть российский паспорт.

«Пока я сыграл только один матч в России, поэтому мне трудно сравнивать и говорить, как изменился российский футбол, стал ли слабее. Я всегда смотрел матчи РПЛ, пристально следил. Знаю, что многие игроки уехали из России, но РПЛ всегда будет хорошей лигой. Тут крутые фанаты, большие города, хорошие стадионы и инфраструктура. Всегда хорошо играть в России.

У каждого своё мнение и личная жизнь. Мне нравится Россия, нравится находиться здесь. Поэтому я захотел вернуться снова», — сказала Ле Таллек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.