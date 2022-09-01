Игрок «Твери» принёс извинения судье, которого жёстко оскорбил после матча с «Амкалом»
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Полузащитник «Твери» Камиль Закиров принёс извинения судье Владимиру Сельдякову которого жёстко оскорбил после матча 1/128 финала Фонбет Кубка России по футболу с «Амкалом» (0:1).
«Я позвонил судье буквально через пару часов, принёс свои извинения — он их принял. Хочу ещё раз извиниться — очень некрасивый поступок с моей стороны. Нет никаких оправданий. Это было сказано на эмоциях.
Что касается вынесения данного эпизода на КДК, то тут без комментариев. Я понимаю, что сделал неправильно и поступил некрасиво. Это было на эмоциях, так как было стыдно проигрывать. Скорее всего, это всё было от бессилия, потому что мы проиграли. Считаю, что «Амкал» заслуженно выиграл», — сказал Закиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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